شكرا لقرائتكم خبر عن «إنديجو» تسيّر رحلتين جديدتين بين الهند وأبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت مطارات أبوظبي عن تشغيل شركة خطوط «إنديجو» الهندية رحلتين جديدتين تربطان مطار أبوظبي الدولي بمطاري أنديرا غاندي الدولي بمدينة دلهي، وتشهادراباتي شيفاجي الدولي بمدينة مومباي في الهند، وذلك بمعدل رحلة يومية لكل وجهة. وقال برايان تومبسون، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «يسرنا إطلاق رحلتين جديدتين عبر خطوط إنديجو الهندية يومياً من وإلى مطار أبوظبي الدولي ومدينتي دلهي ومومباي، الأمر الذي يعكس الروابط المتينة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والهند ضمن مختلف المجالات، بما فيها قطاعا التجارة والسياحة، حيث تعتبر «إنديجو» واحدة من أبرز شركات الطيران الهندية».

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