ترامب يتوعد الصين برسوم إضافية ويتطلع إلى لقاء بينج خلال قمة الـ«20»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيقرر بعد قمة مجموعة العشرين في نهاية حزيران/‏ يونيو في أوساكا باليابان، إن كان سينفذ تهديده بفرض رسوم جمركية مشددة على كامل الواردات القادمة من الصين.

وهدد ترامب أمس الأول بزيادة الرسوم على بضائع مستوردة من الصين بقيمة تزيد على 300 مليار دولار، ما يعني أن الرسوم المشددة ستشمل كامل الصادرات القادمة من هذا البلد.

وقال ترامب أمس للصحفيين خلال لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في شمال فرنسا «سأتخذ قراري خلال الأسبوعين المقبلين، على الأرجح بعد (اجتماع) مجموعة العشرين مباشرة». وتعقد القمة 28 و29 الجاري في أوساكا اليابانية. وأضاف «سألتقي الرئيس الصيني شي جين بينج، وسنرى ما سيجري».



..وبكين تنشر لائحتها السوداء قريباً



أعلنت الصين، أمس، أنها ستنشر «عما قريب» تفاصيل عن لائحتها السوداء، التي طال انتظارها للمؤسسات الأجنبية «غير الموثوق بها»، ويهدف هذا التدبير إلى التصدي للولايات المتحدة في خضم الحرب التجارية بين البلدين.

وباسم الأمن القومي، وضعت إدارة ترامب الشهر الماضي شركة «هواوي» الصينية على قائمة شركات يشتبه في قيامها بالتجسس

ورداً على ذلك، أعلنت بكين الأسبوع الماضي عن إنشاء قائمتها الخاصة التي ستستهدف الشركات أو المنظمات أو الأفراد الذين لا يحترمون عقودهم أو يتوقفون عن تزويد الشركات الصينية بما تحتاج إليه.

وقال غاو فينغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، الخميس، إن «الحكومة تقوم بتطبيق الإجراءات الضرورية وسيتم الإعلان عن إجراءات محددة قريباً». مشيراً إلى أن «الهدف هو أن تبقى السوق تنافسية ونزيهة».

ويتوقع معظم المحللين أن تكون الشركات الأولى التي تستهدفها بكين هي تلك التي خفضت أو أوقفت إمداداتها لشركة «هواوي».

(أ.ف.ب)