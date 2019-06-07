بوتين: نختلف مع «أوبك» على السعر العادل للنفط



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الخميس، إن روسيا تختلف مع «أوبك» حول السعر العادل للنفط، لكن موسكو ستتخذ قراراً موحداً مع زملائها في «أوبك» بخصوص إنتاج الخام خلال الاجتماع المقرر عقده في الأسابيع المقبلة لبحث سياسة الإنتاج.

وذكر بوتين أن سعر النفط بين 60 و65 دولاراً للبرميل مناسب لموسكو، بينما تريد السعودية سعراً أعلى. وأضاف أن قرار «أوبك» وحلفائها من مصدري النفط يجب أن يأخذ في الحسبان انخفاض الإنتاج في إيران وفنزويلا، والمشكلات في ليبيا ونيجيريا.

وامتنع الرئيس الروسي عن ذكر ما ستفعله بلاده على صعيد الإنتاج في النصف الثاني من العام الحالي.

يأتي ذلك، فيما ارتدت أسعار النفط قليلاً أمس، من أدنى مستوى لها منذ مطلع العام، فارتفع برنت 0.26% إلى 60.79 دولار، فيما الخام الأمريكي بقي دون 51.7 دولار متماسكاً قرب المستوى المسجل في الجلسة السابقة.

وتراجعت أسعار النفط الأربعاء، إلى أدنى مستوياتها منذ يناير/‏ كانون الثاني بعد صعود مخزونات الخام الأمريكية على غير المتوقع، بما يؤجج المخاوف من تباطؤ النمو العالمي.

وتحدد سعر التسوية لعقود برنت على انخفاض 1.34 دولار بما يعادل تراجعاً 2.2% عند 60.63 دولار للبرميل الأربعاء، فيما أغلق غرب تكساس الوسيط الجلسة منخفضا 1.8 دولار أو 3.4% إلى 51.68 دولار للبرميل. وخلال الأسبوع، لامس الخام الأمريكي 50.60 دولار للبرميل، أقل مستوياته منذ 14 يناير. (رويترز)