«بوينج» تتفاوض على صفقة ضخمة مع الصين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مصادر: إن شركة صناعة الطائرات الأمريكية «بوينج» تتفاوض مع الصين؛ لعقد واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ الشركة، رغم تصاعد التوتر التجاري بين واشنطن وبكين.

ونقلت وكالة «بلومبيرج» للأنباء عن المصادر التي وصفتها بالمطلعة القول، إن المحادثات تتعلق بشراء 100 طائرة طراز «بوينج 787 دريملاينر» ذات الممرين وطراز «بوينج 777 إكس» أحدث طائرة للمسافات الطويلة من إنتاج «بوينج» لمصلحة شركات الطيران الصينية. وتتركز المفاوضات بشكل خاص على الطائرة «بوينج 777-9» وهي أغلى طائرة تنتجها الشركة الأمريكية، ويصل سعرها الرسمي إلى 442.2 مليون دولار.

وقالت المصادر: إن التوصل إلى اتفاق بشأن الصفقة أمر غير محسوم، في حين تعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين عقبة رئيسية أمام المفاوضات. وينتظر الجانب الصيني توجيهاً من الحكومة قبل المضي قدماً في المناقشات.

يذكر أن الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، دخلت مرحلة جديدة مع اتهام الولايات المتحدة للصين بالتراجع عن التعهدات التي التزمت بها أثناء المفاوضات.