شكرا لقرائتكم خبر عن "بتشتغل ايه؟ وبتقبض كام؟".. تعرف على متوسط الدخل الشهرى لأعلى 10 وظائف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى أحدث نشراته حول إحصاءات الأجور والتوظف فى مصر، متوسطات أجور العاملين بالقطاع العام/ الأعمال العام، والقطاع الخاص "كل منشأة يزيد عدد العاملين فيها عن 10 أفراد"، ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة فى هذا الإطار عن الجهاز، ننشر أعلى 10 متوسطات للأجور فى مصر، والتى تمثل المتوسط العام للقطاعين الخاص والعام معاً. - العاملون فى مجال الأنشطة القانونية والمحاسبية، بمتوسط راتب شهرى 20 ألف جنيه. - العاملون فى مجال الوساطة المالية، بمتوسط راتب شهرى 13.5 ألف جنيه. - العاملون فى مجال الوساطة المالية، بمتوسط راتب شهرى 13.5 ألف جنيه. - العاملون فى مجال التأمين، بمتوسط راتب شهرى 10.2 ألف جنيه. Advertisements - العاملون فى مجال استخراج البترول الخام والغاز الطبيعى، بمتوسط راتب شهرى 8504 جنيها. - العاملون فى مجال استخراج البترول الخام والغاز الطبيعى، بمتوسط راتب شهرى 8504 جنيها. - العاملون فى مجال النقل الجوى، بمتوسط راتب شهرى 7532 جنيها. - العاملون فى أنشطة نشر وإنتاج برامج التلفزيون والفيديو والأفلام، بمتوسط راتب شهرى، 7408 جنيها. - العاملون فى أنشطة نشر وإنتاج برامج التلفزيون والفيديو والأفلام، بمتوسط راتب شهرى، 7408 جنيها. - العاملون فى مجال الهندسة المدنية، بمتوسط راتب شهرى 7404 جنبيها. - العاملون فى الكهرباء والغاز، بمتوسط راتب شهرى 5496 جنيها. - العاملون فى الكهرباء والغاز، بمتوسط راتب شهرى 5496 جنيها. - العاملون فى مجال النقل المائى، بمتوسط راتب شهرى 5392 جنيها. - العاملون فى الأنشطة البيطرية، بمتوسط راتب شهرى 5136 جنيها. - العاملون فى الأنشطة البيطرية، بمتوسط راتب شهرى 5136 جنيها. وكان جهاز الإحصاء، أعلن مؤخراً أن متوسط الأجر الشهرى فى مصر على مستوى العاملين فى القطاعين العام والخاص، بلغ 4416 جنيها، بينما بلغ هذا المتوسط 3508 جنيها للعاملين فى القطاع الخاص، وبلغ 5112 جنيها للعاملين فى القطاع العام/ الأعمال العام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "بتشتغل ايه؟ وبتقبض كام؟".. تعرف على متوسط الدخل الشهرى لأعلى 10 وظائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.