الان تتابع وزيرا الطاقة السعودي والروسي يبحثان إرجاء اجتماع أوبك المقبل إلى 4 يوليو والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بحث وزير الطاقة السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح مع نظيره والروسي إرجاء اجتماع أوبك المقبل إلى 4 يوليو بدلا من نهاية يونيو. وقال وزير الطاقة الروسي نوفاك إنه عقد مباحثات مع نظيره السعودي الفالح بشأن سبل تحقيق التوازن بأسواق النفط، وفقا لـCNBC.

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