كتبت- منال المصري:
تتيح 4 بنوك عاملة في مصر خدمة القرض الشخصي للشباب المقبلين على الزواج تحت اسم "تمويل ليلة العمر"، بهدف مساعدة الشباب في تمويل إقامة حفل زفاف.
وتشترط البنوك، باستثناء بنك ناصر الاجتماعي، تمويل حفل الزفاف المقام في الفنادق الكبرى، ويصرف البنك القرض للفندق مباشرة لسداد مستحقاته عن تكاليف حفل الزفاف، ولا يحصل عليه المقترض.
وتطلب البنوك من المقترض تقديم فاتورة من الفندق بتكاليف حفل الزفاف، وصورة بمفردات الراتب الشهري مختومة من جهة العمل، وإيصال مرافق حديث مياه أو كهرباء لا يكون مر عليه أكثر من 3 أشهر، وصورة من الرقم...
كانت هذه تفاصيل خبر بحد أقصى 350 ألف جنيه.. تفاصيل قرض "ليلة العمر" في 4 بنوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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