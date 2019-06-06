البنك المركزي الأوروبي يتوقع انخفاض النمو وزيادة التضخم

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

ذكر رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي اليوم الخميس أن البنك خفض توقعاته للنمو الاقتصادي لعامي 2020 و.2021

وفي حين أن البنك المركزي الأوروبي يتوقع أن منطقة اليورو سوف تحقق نموا بواقع 1.2 بالمئة العام الحالي، بارتفاع عن توقعات أذار/مارس التي بلغت نسبتها 1.1 بالمئة، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.4 بالمئة في 2020 و2021، ما يمثل مراجعة بالخفض عن توقعات البنك في أذار/مارس.

وعند إطلاق ما يطلق عليها توقعات العاملين بالبنك، حذر دراجي من أن اقتصاد منطقة اليورو واجه "غموضا عالميا مطولا" ولكن هناك "احتمال منخفض بالركود".

ويمكن أن تبلغ نسبة التضخم السنوي 1.3 بالمئة مقارنة بتوقعات أذار/مارس التي بلغت 2ر1 بالمئة قبل ارتفاعها إلى 1.4 بالمئة العام المقبل بانخفاض عن التوقع السابق عليه البالغ 1.5 بالمئة. وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي أن التضخم يجب أن يرتفع إلى 1.6 بالمئة في 2021 .