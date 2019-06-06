شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: تأجيل اجتماع الدول المشاركة فى صفقة "أوبك +" لـ2 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الطاقة الروسى، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، تأجيل اجتماع الدول المشاركة فى صفقة (أوبك +) للمنتجين غير المنضمين للمنظمة، إلى الثانى من شهر يوليو المقبل.

وقال "نوفاك" فى تصريح أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إن وزارة الطاقة الروسية لم تُغيّر توقعات إنتاج النفط فى 2019، بفعل حادثة خط أنابيب "دروجبا"، قائلا فى هذا الصدد: "لم تتغيّر توقعّاتنا بعد، وحال طرأت أية تغييرات الآن سنكون قادرين على توفير تجديد للموارد بحلول نهاية العام".

يُذكر أن موعد اجتماعات منظمة أوبك، و"أوبك +" كان قد تحدد فى بادئ الأمر يومى 25 و26 يونيو الجارى على التوالى، وخُطِّطت الاجتماعات من أجل تحديد مصير صفقة فيينا الخاصة بخفض الإنتاج، بما فى ذلك إمكانية تمديدها إلى النصف الثانى من العام الجارى، وفى الوقت نفسه أفاد مصدر لـ"سبوتنيك" أواخر مايو الماضى بأن المنظمة تدرس إمكانية تأجيل اجتماعات يونيو إلى أوائل يوليو.

وكان اجتماع لجنة المتابعة الوزارية (أوبك +)، الذى استضافته جدة بالمملكة العربية السعودية منتصف مايو الماضى، قد انتهى دون توصيات مُحدّدة بشأن مصير صفقة خفض إنتاج النفط فى النصف الثانى من العام، لكن البيان الختامى ذكر أن المُنظّمة ستواصل التعاون، وأنه من المنتظر أن تجرى اجتماعات وزارية لدول أوبك و"أوبك +" خلال يونيو، فى العاصمة النمساوية فيينا، لتُقرّر الدول الأعضاء والشريكة الآفاق المستقبلية للقطاع.