شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تبحث آليات التعاون مع اليابان فى مجال الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وفد رفيع المستوى من وزارة الاتصالات المصرية، وزير الاتصالات اليابانى ماساتوشى إيشيدا، بحضور السفير المصرى فى طوكيو أيمن كامل، لبحث التعاون بين البلدين فى مجال الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات وبناء القدرات.

وأكد الجانبان خلال اللقاء توسيع التعاون التكنولوجي بين البلدين، خاصة أن مصر تُعد حلقة الوصل بين اليابان وأفريقيا. ويأتى اللقاء على هامش مشاركة الوفد المصرى فى اجتماع مجموعة الـ20 الوزارى للاقتصاد الرقمى، الذى تستضيفهمدينة تسوكوبا اليابانية يومى 8 و9 يونيو الجارى، بهدف مناقشة سبل تعزيز الاقتصاد العالمى وإصلاح المؤسسات المالية الدولية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

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وشهد اللقاء كذلك استعراض الرؤى حول أهم القضايا التى سيتناولها اجتماع مجموعة الـ20 الوزارى للاقتصاد الرقمى. ومناقشة آليات العمل على إقامة شراكات بين الجانبين من أجل تبنّى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى مجال تطوير خدمات الرعاية الصحية والتشخيص.

وفى سياق متصل، عقد الوفد المصرى اجتماعات مع كل من: أوسامو ليزوكا الرئيس التنفيذى لشركة MedMain، وشينيتشيرو توكوماسو مدير عام إدارة تطوير الأعمال بمعهد أبحاث Lpixel، وشيهو تويونورى مدير عام إدارة البحث والتطوير بالمعهد.

وزار الوفد معهد طوكيو للتكنولوجيا TIT، وهو أكبر مؤسسة بحثية وطنية للعلوم والتكنولوجيا فى اليابان، ولها تاريخ يمتد لأكثر من 130 سنة، إذ التقى توستويا ميزوموتو نائب الرئيس التنفيذى للمعهد؛ تناول اللقاء بحث التعاون فى مجال تحليل البيانات، وبناء القدرات والبحوث والتطوير فى مجال الذكاء الاصطناعى، مع إمكانية تبادل البعثات التدريبية بين البلدين. كما زار الوفد أيضًا المعهد العالى للتكنولوجيا الصناعية بطوكيو AIIT الذى يُقدّم برامجه التعليمية للمُتخصّصين فى مجال تكنولوجيا المعلومات، لتزويدهم بالمهارات اللازمة لتلبية احتياجات الصناعة؛ وبحث الوفد مع مسؤولى المعهد إمكانية التعاون فى تنفيذ برامج تدريبية للمعهد فى مصر.

حضر اللقاءات من الوفد المصرى، المهندس حسام الجمل مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكات وبنية الاتصالات، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة جلستان رضوان مستشار الوزير للذكاء الاصطناعى، والمهندس محمد الجوسقى المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالوزارة، وعدد من قيادات قطاع الاتصالات.