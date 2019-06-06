شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يستأنف خسائره تحت ضغط احتمالات خفض الفائدة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى سبعة أسابيع ، حيث لا تزال العملة الخضراء تحت ضغط تزايد احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة خلال هذا العام.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1 % إلى مستوى 97.13نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.25 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.28 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.25% ، فى أول مكسب خلال أربعة أيام ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى سبعة أسابيع عند 96.64 نقطة.

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دعم عمليات الارتداد بيانات اقتصادية إيجابية من الولايات المتحدة ،أظهرت اتساع نمو قطاع الخدمات الأمريكي خلال أيار/مايو ،الأمر الذي قلص المخاوف نسبيا حيال تباطؤ نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الثاني من هذا العام.

لا يزال الدولار الأمريكي تحت ضغط سلبي جراء تزايد احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام ، بهدف دعم الاقتصاد فى مواجهة المخاطر ، خاصة تلك الناتجة عن الحروب التجارية التي تخوضها الولايات المتحدة مع عدة دول.

قال جيمس بولارد" رئيس الاحتياطي الاتحادي فى سانت لويس يوم الاثنين "إنه قد يكون هناك ما يبرر خفض أسعار الفائدة قريبا ، نظرا لتزايد المخاطر على الاقتصاد خاصة توترات التجارة العالمية بالإضافة إلى ضعف التضخم فى البلاد".

وقال "جيروم باول" رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الثلاثاء إن البنك المركزي سوف يرد "حسب الحاجة" على الرياح المعاكسة للتجارة وغيرها ،وأن البنك يراقب عن كثب تداعيات الحروب التجارية التي تخوضها البلاد.