شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الرابعة على التوالي والأنظار على قرارات المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتواصل مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي ، مع استمرار معنويات المستثمرين مرتفعة ، قبيل قرارات البنك المركزي الأوروبي فى ختام اجتماعه الدوري عن السياسة النقدية ،وسط تكهنات بتقديم المزيد من التحفيز لدعم اقتصاد منطقة اليورو.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.8% حتى الساعة 10:22 بتوقيت جرينتش ، أنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.4% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بدعم صعود قوي للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الإيجابية.

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تصدر قطاع المواد الكيميائية قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا مع ارتفاع بأكثر من 1.4% ، بينما فقد قطاع صناعة السيارات حوالي 0.5% متضرر من هبوط أسهم رينو بأكثر من 7% بعدما تخلت شركة فيات كرايسلر عن عرض بقيمة 35 مليار دولار لشركة صناعة السيارات الفرنسية.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم قرارات البنك المركزي الأوروبي فى ختام اجتماعه الدوري عن السياسة النقدية ،وتصريحات ماريو دراغى محافظ البنك ، حيث من المتوقع أن يحافظ البنك على التوجيه بشأن احتمال المزيد من التحفيز النقدي.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.3% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.8% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.9% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنحو 0.7% ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.8% ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.6%.