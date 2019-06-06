شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحافظ على مكاسبه قرب ذروة 4 أشهر بفضل احتمالات الفائدة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتحافظ على مكاسبها لليوم السادس على التوالي ، على وشك ملامسة أعلى مستوى فى أربعة أشهر المسجل بالأمس ، يأتي هذا الارتفاع فى ظل ضعف أداء الدولار الأمريكي ،والمتضرر من تزايد احتمالات قيام الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية فى المستقبل القريب.

ارتفعت أسعار الذهب بحوالي 0.4% حتى الساعة 09:59 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,336.14$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,331.00$،وسجلت أعلى مستوي 1,337.32$ ، وأدنى مستوي 1,327.260$.

حققت أسعار الذهب بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.3% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ كانون الثاني/يناير الماضي ، وسجلت أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 1,344.04$ للأونصة.

تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.1% ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى شهر ونصف عند 96.64 نقطة ، عاكسا استمرار ضعف أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

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حيث لا يزال الدولار الأمريكي تحت ضغط سلبي جراء تزايد احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة فى المستقبل القريب ،بهدف المحافظة على مكتسبات الاقتصاد فى مواجهة آثار الحروب التجارية التي تخوضها البلاد.

قال "جيروم باول" رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الثلاثاء إن البنك المركزي سوف يرد "حسب الحاجة" على الرياح المعاكسة للتجارة وغيرها ،وأن البنك يراقب عن كثب تداعيات الحروب التجارية التي تخوضها البلاد.

وقال "جيمس بولارد" رئيس الاحتياطي الاتحادي فى سانت لويس يوم الاثنين "إنه قد يكون هناك ما يبرر خفض أسعار الفائدة قريبا ، نظرا لتزايد المخاطر على الاقتصاد خاصة توترات التجارة العالمية بالإضافة إلى ضعف التضخم فى البلاد".

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بحوالي 2.06 طن متري لينزل الإجمالي إلى 757.59 طن متري ،متخليا بشكل مؤقت عن أعلى مستوى منذ 8 نيسان/أبريل الماضي.