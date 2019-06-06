شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحاول التعافي من أدنى مستوى فى 5 أشهر وتخمة المعروض الأمريكي تكبحه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الخميس ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى خمسة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ،ويكبح تلك المحاولات تخمة المعروض فى الولايات المتحدة ، بالإضافة إلى استمرار المخاوف حيال ركود الاقتصاد العالمي.

بحلول الساعة 09:30بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 52.10$ للبرميل من مستوي الافتتاح 51.62$،وسجل أعلى مستوي 52.23$ ،وأدنى مستوي 51.25$.

وصعد خام برنت إلى مستوي 61.20$ للبرميل من مستوي الافتتاح 60.42$ ،وسجل أعلى مستوي 61.33$ ،وأدنى مستوي 60.34$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 2.4% ، مسجلا أدنى مستوى فى خمسة أشهر عند 50.59$ للبرميل ،وانخفضت عقود برنت بنسبة 1.5% وسجلت مستوى 59.43$ للبرميل الأدنى منذ كانون الثاني/يناير الماضي.

Advertisements

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 6.8 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 31 أيار/مايو، على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 1.7 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 483.6 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ تموز/يوليو 2017، فى علامة سلبية لمستويات الطلب فى أكبر مستهلك للنفط بالعالم.

وبالنسبة لإنتاج النفط الأمريكي، فقد زاد الأسبوع الماضي بحوالي 100ألف برميل يوميا ،فى ثالث زيادة أسبوعية على التوالي ،ليرتفع الإجمالي إلى 12.4 مليون برميل يوميا ، وهو أعلى مستوي على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة.

قال بنك أوف أمريكا ميريل لينش "إن نمو الطلب العالمي على النفط يسير حاليا بأضعف معدل منذ عام 2012 بأقل من مليون برميل يوميا ،وأن هذا الأمر سبب هبوط أسعار النفط مؤخرا".

وقال بنك مورغان ستانلي " أن تعافي الاقتصاد العالمي قد توقف وسط تصاعد التوترات التجارية ،وأن التراجع الحالي قد يؤدي إلى أضعف وتيرة نمو منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2008/2009.