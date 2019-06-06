شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يواصل التعافي والهدف التداول أعلى 8,000$ مرة أخرى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" قليلا بالتعاملات الفورية يوم الخميس لتواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، حيث تستهدف فى الوقت الحالي التداول أعلى الحاجز النفسي عند 8,000$ مرة أخرى ، فى انتظار المزيد من الأخبار الإيجابية التي تعمل على تحفيز مستويات الطلب الاستثماري ،وتساعد فى استكمال مسار السوق الصاعد.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 08:47بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين حول7,825$ بارتفاع قدره 41$ بنسبة 0.5%،حيث سعر الافتتاح عند 7,784$،وسجلت أعلى مستوي عند 7,878$ ، وأدنى سعر عند 7,743$.

حقق "البتكوين" يوم الأربعاء ارتفاعا بنسبة 1.5% ، فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 7,432$ المسجل فى اليوم السابق.

وفقد البتكوين على مدار يومي الاثنين والثلاثاء من 12% ، بفعل عمليات تصحيح طبيعية بعد فترة من المكاسب القوية ، بالتزامن مع حالة من الذعر عقب عملية بيع ضخمة مجهولة المصدر أثارت مخاوف التلاعب فى أسعار أكبر عملة رقمية فى العالم.

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ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الخميس حوالي 4 مليار$ إلى إجمالي 252 مليار$ ،مع استمرار انتعاش معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق.

وفقا لبيانات صادرة عن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع فى الولايات المتحدة CFTC يوم الثلاثاء فإن العقود المفتوحة للبتكوين فى بورصتي نيويورك CME و شيكاغو CBOE قد سجلت أعلى مستوى على الإطلاق طوال الأسبوع من 27 أيار/مايو إلى 3 حزيران/يونيو.

من ناحيتها قالت شركة "دلفي ديجيتال" إن البتكوين إضافة قيمة إلى أي محفظة ،وأعاذت ذلك إلى الأداء الكبير والمتفوق للعملة الرائدة فى سوق التشفير خلال أيار/مايو مقارنة بفئات الأصول التقليدية.

وقال كبير مسؤولي الاستثماري فى "بليكليي" بيتر بوكفار أنه يمكن استخدام البتكوين كمؤشر رائد للتنبؤ بحركة الاتجاه فى أسواق الأسهم أو الذهب ، لكنه لا يزال يفضل امتلاك الذهب على البتكوين.

وفى المقابل قال المستثمر الملياردير "ستانلي دراكن ميلر" إنه لن يشتري أو يبيع البتكوين لأنه لا يوجد قيمة حقيقية فيه ،وأضاف إنه نظرا لتذبذب البتكوين الحاد لا يمكن اعتباره أبدا وسيلة للتبادل.