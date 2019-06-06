شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف مكاسبه قبيل اجتماع المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه مقابل الدولار الأمريكي ،والتي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى سبعة أسابيع ، حيث لا تزال العملة الأمريكية تحت ضغط احتمالات قيام الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة فى الآجل القريب ، يأتي هذا قبيل صدور قرارات المركزي الأوروبي فى ختام اجتماعه الدوري عن السياسة النقدية.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.2% حتى الساعة 08:12 جرينتش ،ليتداول عند 1.1240$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1220$ ،وسجل الأعلى عند 1.1242$ ، والأدنى عند 1.1220$.

فقد اليورو بالأمس نسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى أول خسارة خلال أربعة أيام ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل اليورو فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى سبعة أسابيع عند 1.1306$.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى شهر ونصف عند 96.64 نقطة ، عاكسا هبوط مستويات العملة الأمريكية مجددا مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

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حيث لا يزال الدولار الأمريكي تحت ضغط تزايد احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة فى الآجل القريب ، بهدف دعم الاقتصاد فى مواجهة آثار الحروب التجارية التي تخوضها الولايات المتحدة ضد عدة دول.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي ، بحثا عن المزيد من الأدلة حول مستقبل السياسة النقدية فى منطقة اليورو وتوقعات الاقتصاد الأوروبي.

قرار الفائدة وبيان السياسة النقدية يصدر بحلول الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش ،و يتحدث ماريو دراغى محافظ البنك المركزي الأوروبي بحلول الساعة 12:30 جرينتش.

سيحاول المركزي الأوروبي إعطاء دفعة قوية لمنطقة اليورو ،وربما يمهد الطريق لمزيد من التحرك فى وقت لاحق من هذا العام ، حيث تكشف التوترات التجارية العالمية المتصاعدة عن فوائد سنوات من التحفيز النقدي فى أووربا.