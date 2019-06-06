شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لليورو أمام الدولار الأمريكي والأنظار على قرارات وتوجهات المركزي الأوروبي وحديث دراجي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في ستة جلسات من الأدنى لها منذ 23 من أيار/مايو، حينما اختبرت الأدنى لها منذ 19 من أيار/مايو من 2017 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:23 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.09% إلى مستويات 1.1231 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1221 والتي تعد أدنى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 1.1232.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا لصدور قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.6% في آذار/مارس الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهاية للتغير في التوظيف لمنطقة اليورو ككل والتي قد تعكس استقراراً عند 0.3% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للربع الأول والقراءة السابقة للربع الرابع الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة النهائية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ككل عن الربع الأول والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 0.4% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للربع الماضي ومقابل نمو 0.2% في القراءة السابقة للربع الرابع، كما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 1.2% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة والقراءة السنوية السابقة للربع الرابع.

وصولاً إلى فعليات اجتماع البنك المركزي الأوروبي والذي قد يتم الإبقاء من خلالها على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية وتثبيت معدل الإقراض الهامشي عند 0.25% مع البقاء على معدل الفائدة على الودائع سلبية -0.40%، وذلك قبل الحديث المرتقب لمحافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي والذي إعلان مؤخراً عن جولة جديدة من عمليات إعادة التمويل المستهدف طويل الأجل "TLTROs" تبدأ بحلول أيلول/سبتمبر المقبل.

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بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب نائب رئيس المفوضية الأوروبية دومبروفسكيس عن كون التدابير المالية التي اتخذتها إيطاليا أضرت بالأموال العامة، موضحاً أن هناك ما يبرر الإجراءات التأديبية التي تسعى بروكسل لاتخاذها ضد روما، مع تطرقه لكون الخيارات السياسية الأخيرة لإيطاليا كانت مدمرة لثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو وأن النمو قد توقف تقريباً هناك، ومضيفاً أن إيطاليا لم تلتزم بمعايير وقواعد الديون التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.

على الصعيد الأخر، تترقب الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الإنتاجية وتكلفة واحدة العمل واللتان قد يظهروا استقرار نمو الإنتاجية عند 3.6% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للربع الأول ومقابل 1.9% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي، واستقرار انكماش التكلفة عند 0.9% أيضا دون تغير يذكر عن القراءة الأولية ومقابل نمو 2.0% في القراءة السابقة للربع الرابع.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في مطلع حزيران/يونيو الجاري والتي قد تعكس استقراراً عند 215 ألف طلب دون تغير يذكر عن القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في 25 من أيار/مايو ارتفاعاً بواقع 5 ألف طلب إلى 1,662 ألف طلب مقابل 1,657 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 50.5$ مليار مقابل 50.0$ مليار في آذار/مارس، وذلك قبل أن نشهد الحديث المرتقب لعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز حيال الاقتصاد الدولي في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك.

ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن تقرير الكتاب بيج الذي تكون أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح، وفي أعقاب أفادت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتصرف بشكل مناسب للحفاظ على وتيرة النمو أعلى 2% ومعدلات البطالة منخفضة في الولايات المتحدة، موضحاً أنه يراقب عن كثب تداعيات التوترات التجارية.

كما نوه محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول في الحدث الذي أستضيفه بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي الثلاثاء الماضي، لكون الاحتياطي الفيدرالي لا يعلم كيف ومتى سيتم حل التوترات التجارية، وذلك مع تطرقه لكون اللجنة الفيدرالية تأخذ على محمل الجد وهن الضغوط التضخمية لفترة مطولة والتي قد تؤثر على توقعات التضخم لاحقاً، الأمر الذي عزز التكهنات باحتمالية خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال الفترة المقبلة.