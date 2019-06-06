شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار النفط بالقرب من الأدنى لها في خمسة أشهر مع استأنف مؤشر الدولار الأمريكي للتراجع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد خام نيمكس من الأدنى له منذ 14 من كانون الثاني/يناير وارتداد خام برنت من الأدنى له منذ 15 من الشهر ذاته وسط انخفاض مؤشر الدولار وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً.

وفي تمام الساعة 04:10 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم 15 تموز/يوليو 0.25% لتتداول عند مستويات 51.81$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 51.66$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسلم 15 آب/أغسطس 0.30% لتتداول عند 60.77$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 60.58$ للبرميل، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 97.27 مقارنة بالافتتاحية عند 97.29.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الإنتاجية وتكلفة واحدة العمل واللتان قد يظهروا استقرار نمو الإنتاجية عند 3.6% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للربع الأول ومقابل 1.9% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي، واستقرار انكماش التكلفة عند 0.9% أيضا دون تغير يذكر عن القراءة الأولية ومقابل نمو 2.0% في القراءة السابقة للربع الرابع.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في مطلع حزيران/يونيو الجاري والتي قد تعكس استقراراً عند 215 ألف طلب دون تغير يذكر عن القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في 25 من أيار/مايو ارتفاعاً بواقع 5 ألف طلب إلى 1,662 ألف طلب مقابل 1,657 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

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كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 50.5$ مليار مقابل 50.0$ مليار في آذار/مارس، وذلك قبل أن نشهد الحديث المرتقب لعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز حيال الاقتصاد الدولي في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك.

بخلاف ذلك، فقد أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط بالأمس فائض 6.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في نهائية الشهر الماضي مقابل بعجز 0.3 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 1.7 مليون برميل، ولنشهد بذلك ارتفاع المخزونات إلى 483.3 مليون برميل، ولتعد المخزونات 6% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، فقد أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 3.2 مليون برميل، لتعد بذلك المخزونات 2% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 4.6 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 3% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز والذي تم الكشف عنه الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 3 منصات لإجمالي 800 منصة خلال الأسبوع المنقضي مع نهاية الشهر الماضي، موضحة أول ارتفاع لها في أربعة أسابيع، ويذكر أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط شهد مؤخراً ارتفاعاً لمستوى قياسي جديد والذي يعد الأعلى له على الإطلاق عند 12.3 مليون برميل يومياً.