شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار الذهب بالقرب من الأعلى لها في أكثر من ثلاثة أشهر متغاضية عن استأنف مؤشر الدولار للتراجع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 20 من شباط/فبراير، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 19 من نيسان/أبريل من عام 2018 متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:50 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 آب/أغسطس القادم 0.08% لتتداول حالياً عند 1,335.10$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,336.10$ للأونصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 97.27 مقارنة بالافتتاحية عند 97.29.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الإنتاجية وتكلفة واحدة العمل واللتان قد يظهروا استقرار نمو الإنتاجية عند 3.6% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للربع الأول ومقابل 1.9% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي، واستقرار انكماش التكلفة عند 0.9% أيضا دون تغير يذكر عن القراءة الأولية ومقابل نمو 2.0% في القراءة السابقة للربع الرابع.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في مطلع حزيران/يونيو الجاري والتي قد تعكس استقراراً عند 215 ألف طلب دون تغير يذكر عن القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في 25 من أيار/مايو ارتفاعاً بواقع 5 ألف طلب إلى 1,662 ألف طلب مقابل 1,657 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 50.5$ مليار مقابل 50.0$ مليار في آذار/مارس، وذلك قبل أن نشهد الحديث المرتقب لعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز حيال الاقتصاد الدولي في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك.

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ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن تقرير الكتاب بيج الذي تكون أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح، وفي أعقاب أفادت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتصرف بشكل مناسب للحفاظ على وتيرة النمو أعلى 2% ومعدلات البطالة منخفضة في الولايات المتحدة، موضحاً أنه يراقب عن كثب تداعيات التوترات التجارية.

كما نوه محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول في الحدث الذي أستضيفه بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي الثلاثاء الماضي، لكون الاحتياطي الفيدرالي لا يعلم كيف ومتى سيتم حل التوترات التجارية، وذلك مع تطرقه لكون اللجنة الفيدرالية تأخذ على محمل الجد وهن الضغوط التضخمية لفترة مطولة والتي قد تؤثر على توقعات التضخم لاحقاً، الأمر الذي عزز التكهنات باحتمالية خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال الفترة المقبلة.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا أيضا الثلاثاء الماضي تعليقات وزارة التجارة الصينية التي جددت الآمال حيال حلحلة التوترات التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم، حيث أعربت الوزارة في مقال لها إن "الخلافات والاحتكاكات بين الجانبين" ينبغي معالجتها عن طريق المحادثات، مع التأكيد على أن المحادثات بين بكين وواشنطون "يجب أن تكون مبنية على الاحترام المتبادل، المساواة والمنفعة المتبادلة".

وفي سياق أخر، نوه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس من خلال تغريده له عبر حسابه الرسمي على تويتر "انتهت مناقشات الهجرة في البيت الأبيض مع ممثلي المكسيك لهذا اليوم، لقد تم إحراز تقدم، إلا أنه لا يكفي!"، مع إفادته بأنه المحادثات ستستأنف الخميس، وتتطلع الأسواق لتطورات ملف الهجرة والتجارية بين واشنطون وميكسكو وبالأخص لمتابعة تطورات الحمائية التجارية التي تنتهجها أمريكا تحت إدارة الرئيس الجمهوري الحالي.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين أعرب الثلاثاء الماضي من خلاله تغريده له عن ترجيحه لفرص المضي قدماً في إقرار رسوم جمركية على جميع السلع الواردة لبلاده من المكسيك بحلول الأسبوع المقبل، بسبب الهجرة الغير شرعية المرتفعة لأمريكا التي تأتي من المكسيك، وفي المقابل، أعرب وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد آنذاك عن توقعاته بأن يجد البلدان أرضية مشتركة حيال ملفات الهجرة والتجارة.