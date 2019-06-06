شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة في مجملها إيجابية لتلحق بنظيرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت الأسهم الصينية اليوم الخميس ويأتي ذلك في أعقاب التفاؤل الذي ينتاب المستثمرين عالمياً من جراء التصريحات الأخيرة لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

ويذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي باول أعرب الثلاثاء الماضي عن كون اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ستعمل على المحافظة على وتيرة نمو أكبر اقتصاد في العالم أعلى اثنان بالمائة واستقرار معدلات البطالة الأمريكية عند مستوياتها المنخفضة، مع تطرقع لوهن الضغوط التضخمية واستقرارها دون الهدف عند اثنان بالمائة، الأمر الذي عزز فرص خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا الثلاثاء الماضي تعليقات وزارة التجارة الصينية التي جددت الآمال في حلحلة التوترات التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم، حديث أعرب الوزارة في مقال لها إن "الخلافات والاحتكاكات بين الجانبين" ينبغي معالجتها عن طريق المحادثات، مع التأكيد على أن المحادثات بين بكين وواشنطون "يجب أن تكون مبنية على الاحترام المتبادل، المساواة والمنفعة المتبادلة".

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.03% ليربح 0.51 نقطة ويصل إلى المستوى 1,530.59، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.27% ليربح هو الأخر 56.36 نقطة ويصل إلى المستوى 20,832.46.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تراجعاً خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.51% ليخسر 18.33 نقطة ويصل إلى المستوى 3,578.77، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.79% ليخسر هو الأخر 22.59 نقطة ويصل إلى المستوى 2,838.83.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.23% ليربح 62.39 نقطة ويصل إلى المستوى 26,957.83، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.10% ليربح هو الأخر 2.14 نقطة ويصل إلى المستوى 2,069.11.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.16% ليربح 16.12 نقطة ويصل إلى المستوى 9,972.18، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.56% ليربح هو الأخر 35.38 نقطة ويصل إلى المستوى 6,393.90.