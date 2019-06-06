شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأعلى له في شهر أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ 10 من أيار/مايو الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:23 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.07% إلى مستويات 0.6965 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6970، بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6964، بينما حقق الأعلى له عند 0.6973.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 4.87 مليار دولار استرالي مقابل 4.89 مليار دولار استرالي في آذار/مارس الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 5.05 مليار دولار استرالي، ويأتي ذلك عقب ساعات من أظهر بيانات النمو للربع الأول اتساع الاقتصاد الاسترالي 0.4% متوافقاً مع التوقعات.

ويذكر أن بيان بنك الاحتياطي الاسترالي لأسعار الفائدة تضمن يوم الثلاثاء الماضي قرار صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي بخفض أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل بواقع 25 نقطة أساس إلى 1.25% من 1.50%، الأمر الذي كان متوقعاً من قبل المحللين آنذاك، وجاء ذلك قبل أن نشهد أيضا الثلاثاء الماضي حديث محافظ المركزي الاسترالي فيليب لوي في حفل عشاء للاحتياطي الاسترالي في سيدني.

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على الصعيد الأخر، تترقب الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الإنتاجية وتكلفة واحدة العمل واللتان قد يظهروا استقرار نمو الإنتاجية عند 3.6% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للربع الأول ومقابل 1.9% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي، واستقرار انكماش التكلفة عند 0.9% أيضا دون تغير يذكر عن القراءة الأولية ومقابل نمو 2.0% في القراءة السابقة للربع الرابع.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في مطلع حزيران/يونيو الجاري والتي قد تعكس استقراراً عند 215 ألف طلب دون تغير يذكر عن القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في 25 من أيار/مايو ارتفاعاً بواقع 5 ألف طلب إلى 1,662 ألف طلب مقابل 1,657 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 50.5$ مليار مقابل 50.0$ مليار في آذار/مارس، وذلك قبل أن نشهد الحديث المرتقب لعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز حيال الاقتصاد الدولي في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك.

ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن تقرير الكتاب بيج الذي تكون أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح، وفي أعقاب أفادت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتصرف بشكل مناسب للحفاظ على وتيرة النمو أعلى 2% ومعدلات البطالة منخفضة في الولايات المتحدة، موضحاً أنه يراقب عن كثب تداعيات التوترات التجارية.

كما نوه محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول في الحدث الذي أستضيفه بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي الثلاثاء الماضي، لكون الاحتياطي الفيدرالي لا يعلم كيف ومتى سيتم حل التوترات التجارية، وذلك مع تطرقه لكون اللجنة الفيدرالية تأخذ على محمل الجد وهن الضغوط التضخمية لفترة مطولة والتي قد تؤثر على توقعات التضخم لاحقاً، الأمر الذي عزز التكهنات باحتمالية خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال الفترة المقبلة.