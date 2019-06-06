شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع بدعمٍ من توقعات خفض معدل الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم وأبقت على مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي مدعومةً بالتوقعات في الأسواق باحتمال خفض الاحتياطي الاتحادي معدل الفائدة هذا العام.



وكشفت بيانات اقتصادية عن إضافة القطاع الخاص الأمريكي 27 ألف وظيفة فقط في الشهر الماضي بينما توقع محللون إضافة 185 ألف وظيفة، وارتفع مؤشر "آي إس إم" لمديري المشتريات الخدمي في مايو/أيار.



وكان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد صرح أمس بأن البنك المركزي يتابع عن كثب تداعيات النزاعات التجاري لمعرفة مدى تأثيرها على الاقتصاد الأمريكي مؤكدا على أن البنك سيتدخل لمواجهة أي تأثير.



وفي سوق النفط، هبط سعر "ويست تكساس" بنسبة 3.4% مغلقاً عند 51.68 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 53.4 دولار وأقل سعر عند 50.6 دولار.

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وانخفض "برنت" بنسبة 2.2% وأغلق عند 60.63 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 62.2 دولار وأقل سعر عند 59.4 دولار.



وفي نهاية التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.8% (ما يعادل 207 نقاط) إلى 25539 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 25544 نقطة وأقل مستوى عند 25373 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 0.6% (ما يعادل 48 نقطة) إلى 7575 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 7589 نقطة وأقل مستوى عند 7498 نقطة.



وارتفع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.8% (ما يعادل 23 نقطة) إلى 2827 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 2827 نقطة وأقل مستوى عند 2800 نقطة.