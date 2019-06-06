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شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل ترتفع معوضةً بعض الخسائر الحادة المسجلة أمس والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الريبل خلال تداولات اليوم معوضةً بعض الخسائر الحادة التي سجلتها يوم أمس الثلاثاء، واقتربت العملة الرقمية مجددا من الحاجز 0.40 دولار.
وتلقت العملات الرقمية دعماً من هدوء التوترات التجارية في الأسواق العالمية بعد تصريحات إيجابية من الصين بالإضافة إلى ترقب قمة مجموعة العشرين التي ربما تكون فرصة لحل الخلافات.
وفي سياق منفصل، رفع الملياردير الهولندي "جون دي مول" بدعوى قضائية ضد "فيسبوك" بسبب ما يراه من تضليل للمستخدمين بشأن إعلانات العملات الرقمية.
وذكرت السلطات الضريبية في اليابان أن المتداولين في أسواق العملات الرقمية يدينون لطوكيو بنحو 93 مليون دولار.
وعلى صعيد التداولات، ارتفعت الريبل بحلول الساعة 20:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.1% إلى 0.40 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 0.41 دولار وأقل سعر عند 0.38 دولار، وحققت قيمتها السوقية مستوى 39.8 مليار دولار.
وارتفعت "بتكوين" بنسبة 1.1% إلى 7748 دولارا، وسجلت أعلى سعر عند 7932.5 دولار وأقل سعر عند 7453 دولارا، فيما بلغت قيمتها السوقية 137.3 مليار دولار.
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