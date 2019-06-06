شكرا لقرائتكم خبر عن مسافرون يعلنون عدم ثقتهم في طائرات "737 ماكس" بسبب الأزمة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في وقت سابق هذا العام، سقطت طائرة إثيوبية طراز "737 ماكس 8" بعد إقلاعها من "أديس أبابا" مما أسفر عن مصرع 157 شخصا كانوا على متنها، وذلك بعد أقل من ستة أشهر من سقوط طائرة إندونيسية من نفس الطراز.



وأدى الحادثين إلى وقف جميع طائرات "737 ماكس" على مستوى العالم حتى تتأكد الجهات التنظيمية والشركة أيضاً من سلامة استخدامها.



ورغم تأكيد "بوينج" المصنعة لـ"737 ماكس" على سلامة هذا الطراز، إلا أن الشركة الأمريكية اعترفت لاحقا بوجود مواطن خلل فني في هذا الطراز مشددة على أنها تعكف على معالجته.

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وبناء على ذلك، أجرت "لوس أنجلوس تايمز" استطلاع رأي شارك فيه العديد من المواطنين الذين يسافرون جوا بشكل متكرر، وأكد معظمهم على عدم الثقة في السفر عبر هذا النوع من الطائرات.



وكانت الشركة قد طلبت من وكالة الطيران الفيدرالي السماح بإعادة تحليق "737 ماكس" عقب اختبارات أجرتها بنفسها للتأكد من سلامة استخدامها وتحديث برمجيات قمرة القيادة وتدريب الطيارين.



ومع هذه التأكيدات، صدر اعتذار باهت من المدير التنفيذي لـ"بوينج" "دينيس مويلينبيرج" وتم تشكيل فرق فنية للتحقيق بشكل أوسع نطاقاً في حادثي الطائرة والتأكد من سلامتها الفنية.