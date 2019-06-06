شكرا لقرائتكم خبر عن "أمازون" تطلق خاصية تسوق تعمل بالذكاء الاصطناعي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أطلقت شركة "أماون دوت كوم" خاصية "ستايل سناب" المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة عملائها على التسوق بشكل أفضل.



وأفادت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية أن خاصية "ستايل سناب" سوف تساعد المتسوقين في عالم الموضة وتقدم لهم توصيات متنوعة تناسب أذواقهم.



وأضافت "أمازون" أن المستخدمين يمكنهم تنزيل صورة على "ستايل سناب" لتقترح الخاصية الجديدة العديد من المنتجات والأزياء من الشركة.

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وتستخدم الخاصية تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعليم الآلات للتعرف على السلع والمنتجات من الصورة، وفقا لما ذكرته "أمازون دوت كوم".



وسوف يتاح لعملاء برنامج "أمازون إنفلونسر" التعرف على هذه الخاصية والاستعانة بها في الحصول على توصيات من صيحات الموضة مختلفة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "أمازون" بحلول الساعة 19:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1736.9 دولار، وسجل أعلى سعر عند 1752 دولارا وأقل سعر عند 1715.2 دولار.



ومنذ بداية العام الجاري حتى اليوم، قفز سهم "أمازون دوت كوم"ط بنسبة 15.3%، في حين حقق "ستاندرد أند بورز" مكاسب بنسبة 12.5% خلال نفس الفترة.