شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 06-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الداش تداولاته السلبية ليبدأ الضغط على مستوى 144.32، ويحتاج لكسر هذا المستوى لتأكيد الاندفاع نحو 136.73 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط بدعم من اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مناطق التشبع في الشراء، بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 151.90.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 136.73 والمقاومة 155.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط