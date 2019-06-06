شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 06-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر اللايتكوين تداولات جانبية منذ الصباح ويستقر قرب 101.90، بينما يقترب مؤشر ستوكاستيك من تقديم إشارة تقاطع سلبي على الإطار الزمني لأربع ساعات، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الميل الهابط الذي يستهدف مستوى 96.20 كمحطة رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أهمية الثبات دون 107.50 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 96.20 والمقاومة 110.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط