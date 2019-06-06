شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 06-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الإيثريوم أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب قرب 240.47، وطالما أن السعر دون 255.00، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى فعالة، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يصل إلى 210.60.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 230.00 والمقاومة 255.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط