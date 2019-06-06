شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 06-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر البتكوين باختبار مستوى 7744.10، ولا زلنا بانتظار تأكيد كسر هذا المستوى للاندفاع نحو مستوى 0.6915 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، حيث يتأثر السعر بنموذج القمة المزدوجة المكتمل مسبقاً، مع التذكير بأهمية الثبات دون 8010.00 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 7200.00 والمقاومة 8010.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط