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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 06-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر عقود خام برنت في مسار جانبي وضيق منذ الصباح مستقراً قرب مستوى 59.93، ويبدأ مؤشر ستوكاستيك بفقدان العزم الإيجابي بشكل تدريجي، بانتظار تحفيز السعر على كسر المستوى المذكور وفتح الطريق أمام امتداد الموجة التصحيحية الهابطة لتستهدف مستوى 56.23 كمحطة رئيسية تالية.
وبشكل عام، سيبقى السيناريو السلبي فعالاً ومسيطراً لهذا اليوم ما لم يتم اختراق مستوى 62.92 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.70 والمقاومة 61.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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