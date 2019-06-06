شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 06-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر النفط بالتذبذب حول مستوى 51.60 في محاولة لكسره، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، حيث يمتد هدفنا التالي ليصل إلى 48.08 بعد تجاوز المستوى الأول، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 54.47 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.00 والمقاومة 53.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط