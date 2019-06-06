شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 06-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الفضة بإيجابية ملحوظة الآن، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 15.25، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأهمية الثبات فوق مستوى 14.73 لاستمرار الارتفاع المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.70 والمقاومة 15.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد