شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 06-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الذهب تداولاته الإيجابية في طريقه لاختبار مستوى 1346.70، تحفّزه الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن، مع التذكير بأن اختراق المستوى المذكور سيدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب التي تصل إلى 1365.25 على المدى القريب.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم السعر من الأسفل، لنحتفظ بتوقعاتنا الإيجابية بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 1302.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1315.00 والمقاومة 1350.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد