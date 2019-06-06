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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 06-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بتقديم تداولات إيجابية طفيفة في إشارة لتوجه السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد، ويحصل على إشارات إيجابية واضحة من خلال مؤشر ستوكاستيك، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً بقية اليوم، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي الأول يتواجد عند 1.2795، في حين يمثل الثبات فوق 1.2636 شرط مهم لتحقيقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2620 والمقاومة 1.2780
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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