شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 06-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات جانبية منذ الصباح ويحافظ على ثباته دون مستوى 1.1260، بينما يستمر مؤشر ستوكاستيك بتقديم الإشارات السلبية، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط الذي يعتمد على الثبات دون المستوى المذكور، بينما تبدأ أهدافنا الرئيسية عند 1.1180 ثم 1.1100.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1140 والمقاومة 1.1300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط