المنصة اللوجستية تستعرض رؤية المملكة لريادة القطاع اللوجستي في معرض ميونخ

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تشارك المملكة العربية السعودية في معرض لوجستيات النقل 2019 بمدينة ميونخ الألمانية في المدة 4 – 7 يونيو الجاري ، من خلال المنصة اللوجستية السعودية.

ومن خلال المنصة تُستعرض الخدمات والتسهيلات المقدمة للقطاع اللوجستي في المملكة ،إلى جانب استعرض الفرص الاستثمارية المطروحة للمستثمرين في القطاع اللوجستي في المملكة، وتسليط الضوء على الموقع الجغرافي الذي تتميز به المملكة التي تقع موانئها على أكثر

الطرق التجارية البحرية نشاطًا حول العالم وتتميز بكونها موقعًا محوريًا في شبه الجزيرة العربية عند مفترق الطرق بين ثلاث قارات مما يجعلها أكبر ثقل اقتصادي موجود في المنطقة.

ويعد المعرض محورًا لصناعة الخدمات اللوجستية العالمية، ويقدم الحلول المثلى لكل المتطلبات؛ إذ يجمع ما بين المنتجات والتقنيات والأنظمة المبتكرة، مع الخبرات المتراكمة، وركز المعرض تركيزًا قويًا على المبيعات؛ حيث تخللته إبرام صفقات عدة، كما شهد استعراض أبرز المستجدات من بحوث وابتكارات، على صعيد قطاعات النقل : البري، والبحري، والجوي، والسكك الحديدية، والشحن المتعدد الوسائط.

وتهدف المملكة إلى تحقيق رؤيتها التي من أهمها أن تصبح مركزًا رائدًا للخدمات اللوجستية، بحيث تصبح منصة تصدير فعالة تدعم التنمية الصناعية لزيادة صادراتها غير النفطية لخمسة أضعاف بحلول عام 2030م، وأن تصبح مركزًا للتوزيع الإقليمي لشبه الجزيرة العربية وشرق إفريقيا، وأن تستحدث نظامًا فعالًا للتوزيع المحلي يوفر السلع والبضائع لكافة المستهلكين بأسعار معقولة .

، يذكر أن معرض لوجستيات النقل بميونخ يعد من أبرز المعارض في أوروبا في مجال صناعة النقل وشحن البضائع والخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات، و يُقام دوريًا كل عامين في مدينة ميونخ بألمانيا منذ عام 1978م.

