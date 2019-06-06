أسعار الذهب تواصل الارتفاع لليوم الرابع في مصر خلال تعاملات الخميس

مصراوي

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستوياتها أمس الأربعاء، حيث زاد سعر الجرام جنيها واحدا، لتواصل سلسلة الارتفاع التي بدأتها يوم الاثنين الماضي

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع خلال تعاملات اليوم إلى 622 جنيهًا مقابل 621 جنيهًا بالأمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 533 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 711 جنيها، ووصل الجنيه الذهب إلى 4976 جنيها.

وعالميًا، استقرت أسعار الذهب اليوم تحت أعلى مستوى في 15...