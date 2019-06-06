شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الكيمياء تحلل 35 ألف عينة وتنتج 10 آلاف لتر "أحبار لحوم" خلال 5 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصلحة الكيمياء، إنها حللت حوالى 35 ألف عينة، وأنتجت 10 آلاف لتر من الأحبار المستخدمة فى أختام المجازر، خلال الشهور الخمسة الماضية من العام 2019.

وأكد أحدث تقرير حول مؤشرات أداء وأنشطة المصلحة، أن الفترة من يناير حتى مايو الماضيين، شهدت تحليل واختبار 35 ألف عينة فى معامل المصلحة المختلفة، بزيادة 5 آلاف عيّنة عن الفترة نفسها من العام السابق، وإنتاج 10 آلاف لتر من المادة السرية لأختام اللحوم بزيادة ألفى لتر عن الفترة نفسها من 2018.

وفى هذا الإطار، قال المهندس مجدى فهمى، رئيس مصلحة الكيمياء التابعة لوزارة التجارة والصناعة، إن المصلحة حريصة على تطبيق أعلى معايير الجودة فى فحص كل المنتجات والسلع ومستلزمات الإنتاج المختلفة، والتأكد دائما من الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية والعالمية الخاصة بجودة المنتجات، حفاظا على سمعة ومكانة المنتجات المصرية وصحة وسلامة المستهلك.

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وأضاف أن المصلحة تستعد لتوقيع بروتوكول تعاون مع مصلحة الجمارك والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية M.T.S، لتنفيذ منظومة النافذة الواحدة الرقمية بأسبقية أولى، فى: ميناء القاهرة الجوى، وقرية البضائع، وميناء بورسعيد، تمهيدا للاشتراك فى باقى الموانئ بدمياط والعين السخنة والأدبية وسفاجا والإسكندرية الدخيلة وغيرها، كأسبقية ثانية، واشتراك معامل مصلحة الكيمياء ضمن المنظومة فى تلك الموانئ.

وأوضح أن البروتوكول يأتى فى إطار خطة الدولة للتحول إلى المنظومة التكنولوجية الرقمية المُؤمَّنة، من خلال مراكز لوجستية فى الموانئ والمنافذ الجمركية والمناطق الحرة العامة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وحوكمة كل الإجراءات لتنفيذ منظومة النافذة الواحدة الرقمية للتجارة المصرية وفق معايير منظمة التجارة ومنظمة الجمارك العالمية، من خلال إنشاء نظام معلومات مركزى متكامل عن البضائع.

ولفت رئيس مصلحة الكيمياء، إلى أن أكثر من 180 كيميائيا وخبيرا من المصلحة شاركوا فى اللجان الفنية للهيئة العامة للمواصفات والجودة، للاشتراك فى دراسة وإقرار المواصفات القياسية للجودة بمصر لكل السلع والمنتجات ومستلزمات الإنتاج، كما وقعت المصلحة بروتوكولا مع مصلحة الجمارك، لتحليل عينات رسائل المهمل والراكد المخزنة بالجمارك.

ومن ناحية أخرى، أشار رئيس مصلحة الكيمياء إلى أن العطلة الصيفية للجامعات ستشهد تدريب أكثر من 2500 طالب وطالبة من طلاب السنوات النهائية بكليات العلوم فى الجامعات المصرية بمعامل وفروع المصلحة بالمحافظات المختلفة، لثقل مهاراتهم فى أسلوب تحضير وفحص العيّنات المختلفة والعمل بأحدث الأجهزة العلمية والمعملية فى مجالات الكيمياء بفروعها داخل معامل ومختبرات مصلحة الكيمياء وفروعها بالمحافظات.