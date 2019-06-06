الان تتابع ترامب يهدد الصين برسوم إضافية على سلع بقيمة 300 مليار دولار والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم أخرى على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار “على الأقل”، لكنه قال إنه يعتقد أن الصين والمكسيك تريدان إبرام اتفاق في نزاعهما التجاري مع الولايات المتحدة.
وأبلغ ترامب الصحفيين اليوم الخميس في محادثاتنا مع الصين،يحدث الكثير من الأمور المثيرة للاهتمام. سنرى ما سيحدث… قد أزيد 300 مليار دولار أخرى على الأقل، وسأفعل ذلك في الوقت المناسب”،دون أن يوضح السلع التي قد تتأثر بذلك.
وأضاف ترامب، قبل أن يصعد طائرة الرئاسة الأمريكية (اير فورس وان) في مطار شانون الايرلندي متجها إلى فرنسا لإحياء ذكرى يوم الإنزال “لكنني أعتقد أن الصين تريد إبرام اتفاق وأظن أن المكسيك ترغب في إبرام اتفاق بشدة”.
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