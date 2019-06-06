الان تتابع لوك أويل الروسية: إذا سنحت لنا الفرصة سندخل في مشروعات بالسعودية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 40 دقيقة - 9:50 ص, 6 يونيو 2019 م التعليقات: 0 نحتاج للتعامل مع اتفاق أوبك+ بحذر موسكو- الخليج 365: قال رئيس لوك أويل الروسية أن الشركة مستعدة للدخول في مشروعات بالسعودية إذا سنحت لها الفرصة. وأكد خلا تصريحات اليوم أنه يأمل بأن يسمح قرار وزراء أوبك+ بارتفاع سعر النفط صوب 70 دولارا للبرميل. وقال : نحتاج للتعامل مع اتفاق أوبك+ بحذر.

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