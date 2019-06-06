شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس 6 -6-2019 ثانى أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسجل أسعار فى مستهل تعاملات اليوم الخميس 6 يونيو 2019 استقرارا ملحوظا حتى الآن، عقب ارتفاعها مساء أمس الأربعاء بقيمة 4 جنيهات، نتيجة ارتفاع سعر الذهب عالميا إلى 1330 دولارا للأوقية.

أسعار الذهب اليوم الخميس

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 622 جنيها للجرام

الذهب عيار 18 يسجل 533.25 جنيه للجرام

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الذهب عيار 24 سجل 710.25 جنيه للجرام

الجنيه الذهب سجل 4976 جنيها

يشار إلى أن أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمية، إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار بالسوق المصفية.

ومنذ يوم 28 مايو 2019 يشهد سعر الذهب فى مصر، صعودا تدريجيا وبشكل يومى، ليسجل خلال الثمانية أيام الماضية ارتفاعات بلغت أكثر من 19 جنيها للجرام، بالتزامن مع صعود الذهب عالميا بشكل ملحوظ، عقب توسيع قاعدة الحرب التجارية بين أمريكا وبعض الدول وعلى رأسها الصين والمكسيك.