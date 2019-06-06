5 تحديات تواجه صناعة الأثاث فى مصر.. أبرزها التسويق والمعارض الخارجية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى صناع الأثاث فى مصر، أن هناك 5 مشكلات رئيسية لابد التغلب عليها خلال الفترة المقبلة، من أجل نمو قطاع الأثاث وفى ظل مساعى كبيرة للدولة لتنمية هذا القطاع، حيث يتم إنشاء أكبر مدينة للأثاث فى الشرق الأوسط بمحافظة دمياط، وفيما يلى أبرز العوائق التى تواجه قطاع الأثاث. -يعانى القطاع من مشكلات "تنفيش" وتقفيل المنتجات بصورتها النهائية. -ارتفاع تكاليف المشاركة فى المعارض الخارجية ومن ثم ضعف الصادرات. Advertisements -زيادة نسبة المكون الأجنبى فى الصناعة مما يرفع سعرها. -عدم وجود عمالة فنية مدربة بسبب اعتماد المهنة على "التوريث"، أى أنها مهنة مورثة. -غياب التصميمات الحديثة مما يخلق عبئا على المنتجات المصدرة.

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