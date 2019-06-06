شكرا لقرائتكم خبر عن هدى قطان بين أغنى العصاميات دون سن الـ 40 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صنفت مجلة فوربس، هدى قطان، في قائمة أغنى النساء العصاميات دون سن الأربعين في الولايات المتحدة. وقطان سيدة أعمال اتخذت من دبي مقراً لأعمالها. وتضمنت قائمة فوربس أيضا أسماءً مثل تايلور سويفت والمغنية الشهيرة ريهانا وغيرهن.

وقدرت المجلة الأمريكية ثروة قطان صاحبة علامة «هدى بيوتي» والبالغة من العمر 35 عاما ب 610 ملايين دولار.

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