رسوم ترامب على المكسيك.. «نافتا» على المحك



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد واشنطن لقاءات لمسؤولين أمريكيين ومكسيكيين، في محاولة لتفادي رسوم جمركية عقابية جديدة، يعتزم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرضها على جميع السلع المكسيكية للضغط على البلاد لوقف تدفق المهاجرين الذين يصلون أمريكا.

وقال متحدث باسم الوزارة في رسالة إلكترونية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الولايات المتحدة والمكسيك «تدركان أن إدارة حدودهما المشتركة تمثل تحدياً مشتركاً للدولتين». وجاء في بيان للحكومة المكسيكية أن الرسوم المقرر فرضها سوف تكون عديمة الجدوى للجانبين. وجاء في بيان وزارة الخارجية «في حال فرض الرسوم، سوف يزداد تدفق المهاجرين، واقتصادا الدولتين سوف يصبحان أقل تنافسية».

كان ترامب أعلن، الخميس الماضي، عن فرض رسوم بنسبة 5% على البضائع المستوردة من المكسيك للضغط عليها لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين قبل أن يصلوا أمريكا. وقال ترامب إن «التعاون السلبي» للمكسيك بشأن تدفق المهاجرين غير الشرعيين يمثل تهديداً للأمن والاقتصاد الأمريكيين.

وكانت المكسيك أعدت مقترحاً حول الهجرة لتقديمه إلى المسؤولين الأمريكيين في اجتماع في واشنطن، لكن ترامب قال إن المحادثات ربما لا تكون كافية.

وقال الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي في لندن «سنرى ما إذا كان في مقدورنا أن نفعل شيئاً، لكنني أعتقد أن الرسوم ستمضي قدماً على الأرجح»، واصفاً تدفقات المهاجرين الكبيرة على الولايات المتحدة بأنها «غزو». وتابع ترامب «يجب على المكسيك الاضطلاع بمسؤوليتها ووقف هذا الهجوم، وهذا الغزو لبلادنا».

ودعا ترامب أيضاً، الكونجرس الأمريكي لإقرار قوانين الهجرة لمواجهة هذا الوضع، ملقياً باللوم على الديمقراطيين في عرقلة مثل تلك الجهود.

من جانبه، قال الرئيس المكسيكي «أندريس مانويل لوبيز أوبرادور»: إن المكسيك والولايات المتحدة قد تتوصلان إلى اتفاق قبل حلول موعد تطبيق الرسوم التي قررها الرئيس الأمريكي بنسبة 5% على كل واردات بلاده من المكسيك. وقال «لوبيز» في مؤتمره الصحفي اليومي، إن الوفد المكسيكي يجري محادثات مع وزيري التجارة والزراعة الأمريكيين إلى جانب مسؤولين آخرين، مضيفاً: إن «المحادثات تمضي بصورة جيدة».

وأضاف «أنا متفائل. الاجتماع سيكون مهماً، وسيتم التوصل إلى اتفاق قبل يوم 10 يونيو/‏ حزيران».

وقوبل تهديد الرئيس الأمريكي بفرض تعريفات جمركية شاملة على الواردات المكسيكية بمعارضة وانتقاد واسعي النطاق حتى من مساعديه المقربين حيث يخشى الكثيرون من أن ينتهى الأمر بالتعريفات الجمركية الجديدة، بدلاً من إيجاد حل سحري لمشكلات الهجرة، بارتفاع أسعار السلع بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين وتعريض تمرير اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا للخطر.



التجارة والحدود



الاعترضات على استخدام ترامب للتعريفات الجمركية سريعة وواسعة النطاق. فقد قال السيناتور الجمهوري تشاك جراسلي رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ إن «السياسات التجارية وأمن الحدود قضيتان منفصلتان. هذا أسوأ استخدام للسلطة الرئاسية في مجال التعريفات ويتعارض مع نية الكونجرس».

أما نيل برادلي نائب الرئيس التنفيذي وكبير مسؤولي السياسات بغرفة التجارة الأمريكية فذكر أن «فرض تعريفات جمركية على السلع الواردة من المكسيك يعد خطوة خاطئة تماما. فهذه التعريفات الجمركية ستدفعها الأسر والشركات الأمريكية دون فعل أي شيء لحل المشكلات الحقيقية على الحدود».

ويقال إن قرار ترامب المفاجئ أثار قلق مساعديه المقربين. فلم يؤيد وزير الخزانة ستيفن منوتشين والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر فرض التعريفات الجمركية على المكسيك، حسبما ذكرت قناة سي إن بي سي التي كشفت أيضاً أن هذه الخطوة يقودها كبير مستشاري الرئيس ستيفن ميلر المعروف بموقفه المتشدد من الهجرة.

وقال مسؤول بالإدارة لصحيفة وول ستريت جورنال إن «لايتهايزر غير سعيد».

ووصف فليمون فيلا، عضو الكونجرس الأمريكي عن جنوب تكساس، خطة ترامب للتعريفات بأنها «خرقاء وغير منطقية» وقال في بيان إن القرار يعد بمثابة «تحويل مشكلة إلى مشكلة أخرى».

ومن بين الولايات الأمريكية، تشترك تكساس في أطول امتداد للحدود مع المكسيك. وتعتبر المكسيك، التي تشترك في حدود يبلغ طولها ألفي كلم مع تكساس، أكبر شريك تجاري للولاية. وقد ذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن تكساس استوردت سلعاً تصل قيمتها إلى حوالي 107 مليارات دولار من المكسيك في العام الماضي، وهو ما يمثل 35 في المئة من إجمالي واردات الولاية.

ويعتقد الخبراء أن خطة ترامب المفاجئة بفرض تعريفات جمركية على جميع السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة من المكسيك ستوجه ضربة قوية لتكساس، ما يهدد اقتصاد الولاية ويسبب أضراراً مالية للشركات والمستهلكين فيها.

وكتبت ستيفاني لوتير مديرة مبادرة أمن المكسيك بجامعة تكساس في أوستن، تغريدة تقول فيها «وبعيداً عن كونها سياسة رهيبة، من السخف الاعتقاد بأن المكسيك يمكن أن توقف الهجرة».

كما حذرت المستهلكين الأمريكيين من ارتفاع أسعار السلع، وأعادت نشر تغريدتها التي تقول فيها «عزيزتي أمريكا، استعدي لدفع المزيد مقابل كل شيء تقريبا إلى أن تحل المكسيك مشكلة لم تتمكن أي دولة في العالم من حلها».

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اتفاق نافتا



في الوقت الذي تضغط فيه إدارة ترامب من أجل الحصول على موافقة الكونجرس على اتفاق بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وهو بديل مقترح لاتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا)، يُعتقد أن تهديداً بفرض تعريفات كهذا سيعوق التصديق على الاتفاق التجاري الجديد لأنه بحاجة إلى تمريره في الهيئات التشريعية للدول الثلاث.



قطاع السيارات



من المتوقع أن تضر التعريفات الجمركية المعلن عنها مؤخراً بقطاع السيارات الأمريكي، وهو أحد الشواغل الرئيسية للاتفاق بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقد ذكر المجلس الأمريكي المعني بسياسات السيارات، وهو مجموعة مقرها واشنطن وتمثل شركات أمريكية متخصصة في صناعة السيارات مثل كارايسلر وفورد وجنرال موتورز، أن الاتفاق بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا «يعتمد على دخول دون رسوم جمركية حتى يكون اتفاقاً ناجحاً». وأشار المجلس إلى أن فرض تعريفات جمركية على المكسيك سيقوض «الأثر الإيجابي للاتفاق بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا وسيفرض تكلفة كبيرة على صناعة السيارات الأمريكية». فقد تم شحن سيارات تصل إجمالي قيمتها إلى 52.6 مليار دولار إلى الولايات المتحدة من المكسيك في عام 2018، ودخلت قطع غيار سيارات قيمتها 32.5 مليار دولار أخرى إلى السوق الأمريكية من المكسيك خلال نفس الفترة، وفقاً لبيانات صدرت عن وزارة التجارة الأمريكية.

وذكر برادلي من غرفة التجارة الأمريكية في بيان عقب إعلان الرئيس عن قراره بشأن التعريفات «بدلاً من ذلك، يحتاج الكونجرس والرئيس إلى العمل سوياً لمعالجة المشكلات الخطيرة على الحدود».