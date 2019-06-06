النفط يتراجع بعد ارتفاع مفاجئ لمخزونات أمريكا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استأنفت أسعار النفط نزولها، أمس، متأثرة بارتفاع غير متوقع في المخزونات الأمريكية، وتعليقات من رئيس شركة روسنفت الروسية الحكومية المنتجة للنفط تشكك في جدوى الاتفاق مع أوبك على خفض الإمدادات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 42 سنتاً أو 0.7% إلى 61.55 دولار للبرميل. وارتفعت عقود برنت 1.1%، الثلاثاء؛ بعد هبوطها نحو 13% في الجلسات الأربع السابقة.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتاً أو 0.9% إلى 53 دولاراً للبرميل. وأغلق الخام الأمريكي مرتفعاً 0.4%، الثلاثاء.

وسجلت أسعار النفط هبوطاً حاداً؛ بفعل مخاوف من تباطؤ الطلب العالمي، لكنها تلقت دعماً الثلاثاء؛ بعد صعود أسواق الأسهم العالمية بدعم من آمال بخفض أسعار الفائدة الأمريكية.

أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت على غير المتوقع الأسبوع الماضي، في حين زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير أكثر من المتوقع. وارتفعت مخزونات الخام 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 مايو/‏‏ أيار إلى 478 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره 849 ألف برميل.

وقال المعهد إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 1.4 مليون برميل.

وأشارت بيانات معهد البترول إلى أن معدلات استهلاك المصافي من الخام انخفضت 96 ألف برميل يومياً.

وارتفعت مخزونات البنزين 2.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع للرأي أجرته رويترز أن تزيد 630 ألف برميل.

وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت بمقدار 6.3 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بزيادتها 499 ألف برميل.

وارتفعت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 667 ألف برميل يومياً إلى 7.3 مليون برميل يومياً.

وللحيلولة دون حدوث تخمة في الإمدادات ودعم الأسعار، تعكف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى جانب حلفائها بما في ذلك روسيا على كبح الإنتاج منذ بداية العام.

ويعتزم المنتجون اتخاذ قرار في وقت لاحق هذا الشهر أو أوائل يوليو/‏‏تموز بخصوص ما إذا كانوا سيواصلون تقييد الإمدادات.

ومما يبرز المخاوف من تخمة المعروض، قال إيجور سيتشن رئيس شركة النفط الروسية روسنفت، إن روسيا يجب أن تضخ كيفما تشاء وأنه سيطلب تعويضاً من الحكومة إذا جرى تمديد التخفيضات.

بدوره، قال فاديم ياكوفليف نائب الرئيس التنفيذي لشركة «جازبروم نفط» في مقابلة مع وكالة ريا نوفوستي للأنباء، إن شركات النفط الروسية مستعدة للاستجابة سريعاً، وتعزيز إنتاج الخام إذا قررت أوبك وحلفاؤها زيادة الإنتاج.

وأضاف: إن «جازبروم نفط» لديها القدرة الفنية على زيادة إنتاجها النفطي بمقدار 50 ألف برميل يومياً خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر.

(رويترز)