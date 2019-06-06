أوروبا «تؤدب» إيطاليا بسبب ارتفاع حجم الديون



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي: إنه ملتزم بتجنب الإجراءات التأديبية التي أوصت المفوضية الأوروبية باتخاذها ضد إيطاليا؛ بسبب ارتفاع حجم الدين العام لديها. وأضاف للصحفيين خلال زيارة رسمية لفيتنام «هناك احتمالية لاتخاذ إجراء».

وتابع: «أنا دائماً قوي الإرادة ومتفائل، وسوف أبذل قصارى جهدي، حتى النهاية؛ لتجنب أي إجراء من الواضح أنه لن يكون جيداً للبلاد».

وأوضح: إن إيطاليا تريد تغيير قيود انضباط الموازنة الأوروبية؛ ولكن «المشكلة في الوقت الحالي، هي أنه يتم الآن تطبيق القواعد الحالية والقابلة للتطبيق».

وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها توصي باتخاذ إجراءات تأديبية ضد إيطاليا؛ بسبب ارتفاع حجم ديونها. وأوضحت المفوضية في بروكسل، إن الحكومة (الإيطالية) لم تتخذ إجراءات مضادة كافية في عام 2018. وكانت مصادرة مطلعة ذكرت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في وقت سابق، أن المفوضية الأوروبية خلصت إلى هذه النتيجة بشأن حجم الإجراءات المضادة في إيطاليا.

ويتعين على الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الاهتمام بالأمر حالياً. ومن المحتمل أن تكون هناك عقوبات تصل قيمتها إلى المليارات. وبحسب البيانات، فإن نسبة الديون الخاصة بإيطاليا - أي العلاقة بين الدين العام والقوة الاقتصادية- بلغت العام الماضي أكثر من 138 في المئة. وتعد هذه النسبة ثاني أكبر نسبة في الاتحاد الأوروبي - بعد اليونان - وواحدة من أعلى نسب الديون بالعالم بأسره. وتبلغ قيمة عبء الدين 2.3 مليار يورو تقريباً.

يذكر أن حجم الدين العام لإيطاليا يبلغ 132 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ثاني أكبر رقم للديون مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بعد اليونان.

وطبقاً للقواعد المالية للاتحاد الأوروبي إذا تجاوزت النسبة 60 في المئة يتعين على الدولة العضو اتخاذ خطوات لخفضها.

وجاء في رسالة بعثت بها المفوضية إلى وزير الاقتصاد الإيطالي جيوفاني تريا خلال الأسبوع الماضي «تأكد أن إيطاليا لم تحرز التقدم الكافي فيما يتعلق بمعيار (خفض) الديون المطبق في عام 2018».

ودافع تريا عن سياسة روما باعتبارها «حكيمة ومسؤولة» وقال: إن إيطاليا سوف تمتثل بشكل كامل لهذه المعايير في عام 2020. كما وجه وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني سهامه نحو بروكسل محذراً: «سوف نرى من هو الأكثر عناداً».

(د ب أ)