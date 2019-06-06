وزير الاقتصاد الألماني يتحفظ على ضريبة الكيروسين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صدر رد فعل متشكك نوعاً، من وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، تجاه ضريبة الكيروسين التي تهدف لزيادة تكلفة السفر جواً لأسباب تتعلق بحماية المناخ.

وقال ألتماير، أمس، في العاصمة الألمانية برلين، إنه تمت مناقشة ذلك بشكل مكثف بالفعل في بداية ثمانينات القرن الماضي، وأضاف: «إن ذلك موضوع صعب، ومثير للجدل».

وأشار الوزير الاتحادي إلى أنه تم إدخال ضرائب على تذاكر الطيران بالفعل منذ بضعة أعوام، وأوضح أن هذه الضرائب عملت على أن يتم تحميل الطيران بما يتناسب مع تأثيره البيئي.

وأضاف ألتماير: «لدينا هدف - وهو هدفي أيضاً- أن يكون لدينا جميعاً أساس نقوم فيه بشيء يجعل العبء على المواطنات والمواطنين قليلاً، قدر الإمكان».

ورداً على سؤال عما إذا كان المواطنون مضطرين لتوقع أسعار طيران مرتفعة للعطلات الصيفية القادمة، قال إنه يدعو لتفهم أن هناك خارطة طريق واضحة لما يخص إجراءات حماية المناخ.

وأشار إلى أنه يتم حالياً جمع كل المقترحات، وأوضح أن الحكومة الاتحادية سوف تتفق خلال اجتماعات لاحقة لمجلس وزراء شؤون المناخ الذي يضم الوزارات المعنية بحماية المناخ، على نوعية الإجراءات الملحة، والتتابع الذي سيتم تنفيذها به، مؤكداً أنه لا يمكنه استباق ذلك، ولا يرغب في ذلك أيضاً. (د ب أ)