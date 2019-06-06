رالف نادر يطالب بوقف نهائي لطائرات «ماكس»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رالف نادر الناشط الأمريكي البارز في مجال الدفاع عن حقوق المستهلكين: إن المحركات الكبيرة المستخدمة في طائرات بوينج طراز 737 ماكس تمثل عيباً في التصميم، مطالباً بوقف استخدام ذلك الطراز من الطائرات بصورة كاملة.

ونقلت وكالة بلومبيرج عن نادر وهو لبناني الأصل قوله، في فعالية تم تنظيمها في واشنطن حول سلامة الطيران، إنه يتعين «عدم تحليق طائرات بوينج 737 ماكس مرة أخرى» مضيفاً أن «الأمر لا يتعلق بالبرمجيات ولكن المسألة تتعلق بعيب في التصميم الهيكلي».

انتقد رالف نادر شركة بوينج لتصميمها هذا الطراز من الطائرات ولقيامها بإجراء مراجعة وتعديلات على هيكل الطائرة الذي تم تصنيعه لأول مرة في ستينات القرن الماضي، وذلك بدلاً من أن تقوم بتصميم طائرة جديدة بدءاً من الصفر.

وأوضح رالف أن هذه المحركات الكبيرة - مثبتة بصورة تجعل أجزاء منها تعلو جناح الطائرة بوينج 737 ماكس بما يفوق وضعها في الطراز السابق من الطائرة - مما أدى إلى تغيير كيفية تحليق وطيران الطائرة في ظروف معينة.

واستطرد الناشط الأمريكي يقول إن ذلك دفع شركة بوينج إلى تركيب نظام الطيران الآلي الذي تعطل في حادثين مروعين مميتين لاثنتين من الطائرات طراز بوينج 737 ماكس منذ تشرين الأول/ أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 346 شخصاً، بمن فيهم حفيدة لرالف نادر ذاته.

وأكد أن «محركات الطائرة كبيرة للغاية بصورة لا تتناسب مع جسم الطائرة التقليدي».

وكانت هيئة الطيران الاتحادية الأمريكية، قد أعلنت الأحد، أن مئات من طائرات بوينج، بما في ذلك طائرات «ماكس 737»، ربما تكون بها أجزاء معيبة تم تصنيعها بشكل غير سليم. وأضافت الهيئة أن القطع المعيبة يمكن أن تؤدي إلى دمار الطائرة أثناء التحليق، ودعت إلى ضرورة إصلاح ذلك.

ومن ناحية أخرى، وجهت شركات الطيران العالمية دعوات لهيئات تنظيم الطيران على مستوى العالم بالعمل سوياً من أجل السماح بعودة الرحلات الجوية على طائرات بوينج 737 ماكس ومنع حدوث خلاف بين الهيئات التنظيمية حول هذا الأمر.

وقاد إد باستيان، الرئيس التنفيذي لشركة «دلتا إيرلاينز» الأمريكية للطيران، هذه الدعوات من أجل اتخاذ إجراءات تنظيمية منسقة فيما يتعلق بعودة استخدام طائرات بوينج 737 ماكس الأكثر مبيعاً.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده مؤخراً رؤساء شركات الطيران في كوريا الجنوبية وهو أول اجتماع موسع لهم منذ وقوع حادثي تحطم طائرتي بوينج 737 ماكس 8 في إثيوبيا وإندونيسيا.

( د ب أ )