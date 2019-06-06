شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن صادرات مصر خلال أبريل 2019.. أهمها حجم الصادرات الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الصادرات المصرية غير البترولية خلال شهر ابريل 2019 حوالى 2.18 مليار دولار، وفيما يلى أهم 5 معلومات عن الصادرات المصرية خلال هذا الشهر. -حجم الصادرات غير البترولية للسلع الصناعية 1.6 مليار دولار -بلغت صادرات السلع الغذائية 555 مليون دولار خلال أبريل 2019. -صادرات الملابس الجاهزة تحقق 137 مليون دولار مقابل 131 مليون نفس الشهر بالعام الماضى. Advertisements -ارتفاع صادرات الصناعات الطبية لـ 40 مليون دولار مقابل 36 مليون العام الماضى. -الحمضيات الطازجة أو المجففة والبطاطس الطازجة تتصدر قائمة الصادرات

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