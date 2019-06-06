شكرا لقرائتكم خبر عن 20 % ارتفاعا فى الطلب على لعب الأطفال والاستيراد يسجل 63 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف بركات صفا نائب رئيس شعبة لعب الأطفال فى الغرفة التجارية بالقاهرة، ارتفاع الطلب على ألعاب الأطفال خلال عيد الفطر المبارك هذا العام بنسبة 20% قياسا على العام الماضى، مشيرا إلى أن ثبات أسعار كافة اللعب ساهم فى رفع الطلب عليها.

وتوقع بركات صفا فى تصريحات لـ"الخليج 365"، حدوث انخفاض فى أسعار لعب الأطفال بنسبة 10 % خلال احتفالات عيد الأضحى المقبل، مرجعا ذلك إلى استمرار هبوط سعر الدولار فى البنوك والمصارف الرسمية، خلال الفترة الأخيرة بقيم شبه ثابتة، لافتا إلى أن عدم حدوث زيادة فى الدولار سيؤدى إلى خفض أسعار لعب الأطفال.

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وعلى جانب آخر، أعلن بركات صفا، أن الصناعة المحلية من لعب الأطفال شهدت زيادة ملحوظة خلال السنوات الأربع الماضية، حيث كانت نسبة الصناعة المحلية 3 % وارتفعت إلى 10 % مقابل 90 % للاستيراد، مضيفا" كنا نستورد قرابة 100 % من لعب الأطفال لكن حاليا نصنع 10 %".

وطالب نائب رئيس الشعبة، بتخصيص منطقة صناعية متاح فيها مساحات صغيرة لإنشاء مصانع وورش لصناعة لعب الأطفال، لافتا إلى ارتفاع تكاليف الاستثمار لهذا القطاع خاصة أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى دعم خاص، وإتاحة مساحات صغيرة من الأراضى لإنشاء وحدات لصناعة لعب الأطفال.

وعلى جانب آخر، لفت بركات صفا إلى أن حجم استيراد لعب الأطفال ارتفع من 54 مليون دولار العام المالى 2017-2018 إلى 63 مليون دولار 2018-2019 بسبب التقديرات الجزافقية للجمارك على اللعب المستوردة.